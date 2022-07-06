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06.07.2022  08:25   Рита Парфенова

Враг обстрелял поселок под Харьковом: пострадал годовалый ребенок

В результате обстрела Чугуевского района во вторник, 5 июля, ранения получили ребенок и мужчина

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Об очередном обстреле рашистов сообщил телеграм-канал Чугуев News, передает РЕДПОСТ.

Российские военные обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района около шести часов вечера 5 июля. Также повреждены жилые дома.

Ранения получили двое мирных жителей, среди которых мальчик в возрасте 1 год 11 месяцев и 64-летний мужчина.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что более 991 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 6 июля 202 года. По официальной информации ювенальных прокуроров 346 детей погибли и более 645 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 346, Харьковской – 186, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Напомним, утром 5 июля оккупанты обстреляли село Коробочкино Чугуевского района Харьковской области. В результате произошло разрушение жилого дома и пожар.

Тэги:  дети, обстрел, агрессия россии, ранение, харьков, офис прокурора, печенеги
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