Оккупанты минировали местность возле Шестаково и Победы

Оккупанты обстреливают населенные пункты Харьковской области из вертолетов, реактивных систем залпового огня и артиллерии.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«Российские оккупанты дистанционно миновали местность недалеко от Шестаково и Победы», – рассказали в Генштабе.
На Харьковском направлении российские военные сосредоточены на обороне своих позиций. Чтобы задержать продвижение наших войск, обстреливают населенные пункты области из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, обстрелы были в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепиль и Новая Николаевка.
Напомним, враг нанес авиационный удар по городу Харькову.
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