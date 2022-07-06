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06.07.2022  08:07   Рита Парфенова

Оккупанты минировали местность возле Шестаково и Победы

Оккупанты обстреливают населенные пункты Харьковской области из вертолетов, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«Российские оккупанты дистанционно миновали местность недалеко от Шестаково и Победы», – рассказали в Генштабе.

На Харьковском направлении российские военные сосредоточены на обороне своих позиций. Чтобы задержать продвижение наших войск, обстреливают населенные пункты области из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, обстрелы были в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепиль и Новая Николаевка.

Напомним, враг нанес авиационный удар по городу Харькову.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, агрессия россии, харьков
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