06.07.2022 07:30 Рита Парфенова

6 июля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.

Праздник поцелуев придумали в Великобритании, а два десятка лет назад он был утвержден Организацией Объединенных Наций.



Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки (За самый долгий поцелуй, за самый красивый поцелуй, за страстный поцелуй, и др.). Итак, дерзайте, устанавливайте «поцелуйные рекорды»!

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Ближе к ночи встречаем Ивана Купала – народный языческий праздник, отмечаемый в дни летнего солнцестояния.



Главная особенность купальской ночи – очищающие костры. Вокруг них плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше прыгнет, тот будет счастливее. В некоторых местах через купальский огонь прогоняли домашнюю скотину для защиты ее от мора. В купальских кострах матери сжигали снятые с хворых детей сорочки, чтобы вместе с этим бельем сгорели и болезни. Молодежь и дети, напрыгавшись через костры, устраивали шумные веселые игры и бег наперегонки. Обязательно играли в горелки. По поверьям крестьян, в купальскую, самую короткую ночь, нельзя спать, так как оживает и становится особенно активной всякая нечисть – ведьмы, оборотни, русалки, змеи, колдуны, домовые, водяные, лешие.



Короче, это наш славянский Хеллоуин.



А героем растительного мира в Иванов день был папоротник, с которым повсеместно связывали предания о кладах. Папоротник в эту ночь раскрывается сильным, огненно-красным (издали малиновым), слегка мерцающим цветом и дает возможность нашедшему его угадывать будущее. Только с цветком папоротника, раскрывающимся всего на несколько мгновений в полночь на Иванов день, можно видеть все клады, как бы глубоко в земле они ни находились.

Также в этот день...

1785 – доллар стал национальной валютой США.



1885 – Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака. 9-летний Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством. Он на всю жизнь сохранил благодарность своему спасителю, до конца своих дней проработав сторожем в Институте Пастера и ухаживая за могилой ученого. После вторжения гитлеровских войск во Францию в 1940 году Мейстер предпочел покончить с собой, чем позволить нацистским мародерам надругаться над могилой Пастера.



1901 – родилась Фрида Кало, мексиканская художница.



1905 – впервые службы правопорядка Америки и Европы обменялись отпечатками пальцев подозреваемого в преступлениях человека. Полицейские Лондона и Сент-Луиса передали друг другу отпечатки пальцев Джона Уокера.



1925 – родился Билл Хейли (настоящее имя Уильям Джон Клифтон Хейли-младший), американский исполнитель, с которого пошел отсчет эры рок-н-ролла.



1935 – родился Далай-лама XIV, буддистский духовный лидер.



1946 – родился Сильвестр Сталлоне, американский киноактер, сценарист и режиссер.



1951 – родился Джеффри Раш, австралийский кино- и театральный актер, обладатель премии Оскар.



1957 – на празднике, проходившем в ливерпульском пригороде Вултоне, произошла судьбоносная встреча 17-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни.



1958 – торжественно открыт Национальный Экспоцентр Украины («ВДНХ»).



1975 – родился Кертис Джексон (50 cent), американский рэпер, актер, предприниматель, исполнительный продюсер.



1994 – на экраны США вышел фильм «Форрест Гамп».



2003 – с помощью радиотелескопа РТ-70 под Евпаторией был передан Космический зов – кодированное послание к нескольким звёздам солнечного типа.

2005 – Верховная Рада приняла Кодекс административного судопроизводства Украины.



Именины отмечают: Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.