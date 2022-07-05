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05.07.2022  08:16   Рита Парфенова

Враг нанес авиационный удар по Харькову

Оккупанты обстреливают населенные пункты Харьковской области из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков

сбитый беспилотник

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

По информации Генштаба, противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Нанес авиационный удар по городу Харькову.

«На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения наших войск», – отмечают в Генштабе.

Ранее соощалось, что ВСУ отбили штурм россиян в районе Прудянки.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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