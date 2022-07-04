ВСУ отбили штурм врага в районе Прудянки, - Генштаб

На Харьковском направлении враг продолжает ведение обороны ранее занятых позиций.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«В Харьковском направлении группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление», – говорится в сообщении.
Силы обороны подавили попытки врага штурмовать позиции украинских военных в направлении населенного пункта Прудянка Дергачевсого района.
В целях нарушения системы управления и связи украинских войск противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.
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