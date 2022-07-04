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04.07.2022  08:17   Рита Парфенова

ВСУ отбили штурм врага в районе Прудянки, - Генштаб

На Харьковском направлении враг продолжает ведение обороны ранее занятых позиций.

поселок прудянка на карте

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«В Харьковском направлении группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление», – говорится в сообщении.

Силы обороны подавили попытки врага штурмовать позиции украинских военных в направлении населенного пункта Прудянка Дергачевсого района.

В целях нарушения системы управления и связи украинских войск противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее в Харьковской области оккупанты проводили штурм в направлении Кочубеевка.
Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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