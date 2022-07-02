02.07.2022 08:37 Рита Парфенова

Под Харьковом оккупанты проводят штурм в направлении Кочубеевка – Дементиевка

На Харьковском направлении подразделения противника сосредотачивают усилия на сковывании действий наших войск и недопущении дальнейшего продвижения.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«С целью возвращения утраченных позиций враг ведет штурмовые действия в направлении Кочубеевка - Дементиевка», – говорится в сообщении.

Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Русская Лозовая, Крестище, Победа, Дементиевка, Верхний Салтов, Молодова, Старый Салтов, Коробочкино, Замуловка, Большая Бабка, Волобуевка и Малиновка. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова, Прудянки и Мосьпанового.

Отмечается, что с территории белгородской области вдоль границы враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы с целью нарушения системы управления и связи подразделений Сил обороны.



На Славянском направлении противник пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения, ведет оборонительные бои. Попытка штурма Богородичного успеха не имел. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное.