02.07.2022 08:23 Рита Парфенова

Спасатели Харькова рассказали о пожарах после прилета вражеских ракет и снарядов

Вражеские обстрелы стали причиной пяти пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 2 июля.

По два пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошло в Изюмском и Харьковском районах Харьковской области, еще один - в Чугуевском. Горели частные и дачные дома, а также хвойная подстилка и сухая трава.

В городе Дергачи после очередного прилета рашисткого снаряда произошел пожар в частном двухэтажном доме. Спасатели 53-й Государственной пожарно-спасательной части выехали тушить пожар в 21:30. На момент их прибытия горела крыша и помещение 2-го этажа дома на площади 80 кв.м., а также расположенная рядом хозяйственная постройка на площади 60 кв.м. При помощи 3-х пожарных стволов спасатели локализовали огонь в 22:45 и полностью ликвидировали в 00:30.

Всего за сутки с 1 по 2 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 23 оперативных выезда, из которых:

12 - на ликвидацию пожаров (5 вызванных обстрелами, 7 по другим причинам);

3 - в помощь коммунальщикам,

2 - для оказания помощи населению,

6 - другие выезды.



Пиротехники ГСЧС ликвидировали 11 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области в период с 30 июня по 1 июля.