    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Спасатели Харькова рассказали о пожарах после прилета вражеских ракет и снарядов
02.07.2022  08:23   Рита Парфенова

Спасатели Харькова рассказали о пожарах после прилета вражеских ракет и снарядов

Вражеские обстрелы стали причиной пяти пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.


facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 2 июля.

По два пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошло в Изюмском и Харьковском районах Харьковской области, еще один - в Чугуевском. Горели частные и дачные дома, а также хвойная подстилка и сухая трава.

В городе Дергачи после очередного прилета рашисткого снаряда произошел пожар в частном двухэтажном доме. Спасатели 53-й Государственной пожарно-спасательной части выехали тушить пожар в 21:30. На момент их прибытия горела крыша и помещение 2-го этажа дома на площади 80 кв.м., а также расположенная рядом хозяйственная постройка на площади 60 кв.м. При помощи 3-х пожарных стволов спасатели локализовали огонь в 22:45 и полностью ликвидировали в 00:30.

Всего за сутки с 1 по 2 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 23 оперативных выезда, из которых:
12 - на ликвидацию пожаров (5 вызванных обстрелами, 7 по другим причинам);
3 - в помощь коммунальщикам,
2 - для оказания помощи населению,
6 - другие выезды.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 11 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области в  период с 30 июня по 1 июля.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.07 Криминал и происшествия Под Харьковом пожар из-за неисправного удлинителя тушили больше часа 01.07 Криминал и происшествия Харьков на утро 1 июля. Оперативная обстановка от ГСЧС 30.06 Криминал и происшествия Тело мужчины найдено в сгоревшем доме под Харьковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 