02.07.2022 07:31 Рита Парфенова

2 июля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День кооперативов (тоже мировой).

Основанием для установления Всемирного дня спортивного журналиста стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

В сам же праздник национальные ассоциации спортивных журналистов и АИПС проводят торжественные заседания, где награждаются лучшие представители средств массовой информации в области спорта, а ряд изданий проводят специальные спортивные мероприятия.



Сейчас 2-го июля положено проводить специальные спортивные мероприятия, на которых журналисты не только словом, но и делом могут доказать свою приверженность пропаганде физкультуры, спорта и здорового образа жизни.



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День НЛО, или День уфолога посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО – «неопознанный летающий объект».



Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. Поскольку спецслужбы США засекретили все материалы этого дела, сейчас сложно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Однако событие получило широкий общественный резонанс, именно с «розуэлльского инцидента» (Roswell UFO Incident) началась история уфологии. И земляне разделились на два лагеря: тех, кто верит в существование братьев по разуму, и тех, кто в этом сомневается.



Научное сообщество пока не признало уфологию наукой. Тем не менее, во многих странах мира существуют крупные организации и центры уфологических исследований, где трудятся вполне авторитетные ученые. Условно уфологов можно также разделить на два лагеря: тех, кто ищет доказательства внеземного присутствия на нашей планете, и тех, кто ищет объяснения этим загадочным явлениям, пытаясь расширить границы современной науки.

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2 июля отмечается День налоговика Украины. Праздник установлен в Украине Указом Президента Украины “О Дне налоговика Украины” от 25 июня 2020 года.



С установлением Дня налоговика был отменен День работника налогового и таможенноого дела Украины, отмечавшийся 18 марта.



Налоговая служба Украины создана еще 12 апреля 1990 года. Тогда республика была частью СССР. Сначала люди, которые сейчас празднуют День работника налоговой службы Украины, работали под руководством Министерства финансов. А 22 августа 1996 года была образована Государственная налоговая администрация Украины, а также соответствующие налоговые администрации в регионах.



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Международный день кооперативов отмечается ежегодно в первую субботу июля с 1923 года. 2 июля члены кооперативов всего мира будут отмечать 100-й Международный день кооперативов (#CoopsDay). Девиз Дня этого года — «Кооперативы строят лучший мир».



Действуя по всему миру, в самых разных секторах экономики, кооперативы доказали, что они более устойчивы к кризисам. Они способствуют экономической вовлеченности, борются с деградацией окружающей среды и изменением климата, создают достойные рабочие места, способствуют продовольственной безопасности, сохраняют финансовый капитал в местных сообществах, создают этичные цепочки создания стоимости и, улучшая материальные условия и безопасность людей, способствуют построению лучшего мира.

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В первую субботу июля, начиная с 2003 года, отмечается Международный день Днепра – реки, до середины которой долетит «редкая птица».



Большую часть пути Днепр протекает по территории Украины – длина его русла в границах этой страны составляет 981 километр, площадь бассейна – 291,4 тысячи квадратных километра. На украинском участке Днепра расположено 26 городов, в том числе и Киев – столица Украины. Неслучайно украинцы считают Днепр своей главной водной артерией: он снабжает водой около 70 процентов населения страны.

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Международный день собак также отмечают 2 июля, а «запустили» этот праздник в США. В Украине Международный день собак является малоизвестным праздником, однако получает распространение в социальных сетях.

Также в этот день...

В 1776 году второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании. Но День независимости отмечается в США 4 июля, когда была принята Декларация независимости, публично зачитанная 8 июля.



1900 – состоялся первый полет дирижабля конструкции графа Фердинанда фон Цеппелина модели LZ-1.



1904 – родился Рене Лакост, французский теннисист, многократный победитель Турниров Большого шлема, основатель линии модной одежды Lacoste.



1918 – гетман Скоропадский ввел украинское гражданство.



1932 – создана Донецкая область со столицей в Артемовске.



1951 – газета «Правда» осудила стихотворение В. Сосюры «Любите Украину».



1954 – начала работу Международная организация телевидения (Евровидение).



1961 – родился Александр Роднянский, украинский режиссер и продюсер.



1976 – в Киеве открылся памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру.



1986 – родилась Линдсей Лохан, американская актриса, певица и модель.



2002 – Стив Фоссетт завершает первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.



2011 – Владимир Кличко победил Дэвида Хэя, в результате чего у братьев оказались все престижные пояса за победу в супертяжелом весе.



Именины отмечают: Иван, Мария, Фаддей.