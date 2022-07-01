Харьков на утро 1 июля. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 1 июля.
Один пожар, вызванный обстрелами, произошел в Индустриальном районе Харькове, три - в Изюмском районе Харьковской области. Горели промышленные объекты и трава на открытой территории.
Всего за сутки с 30 июня по 1 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 22 оперативных выезда, из которых:
Пиротехники ГСЧС ликвидировали 10 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
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Решения, принятые сегодня, будут очень перспективны. Именно поэтому звезды советуют действовать как в личной, так и в финансовой сферах.
Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Без осадков.
Ежегодно в первый день июля отмечается День архитектуры Украины.
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