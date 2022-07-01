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01.07.2022  08:28   Рита Парфенова

Харьков на утро 1 июля. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.


facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 1 июля.

Один пожар, вызванный обстрелами, произошел в Индустриальном районе Харькове, три - в Изюмском районе Харьковской области. Горели промышленные объекты и трава на открытой территории.

Всего за сутки с 30 июня по 1 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 22 оперативных выезда, из которых:

  • 12 - на ликвидацию пожаров (4 вызванных обстрелами и 8 по другим причинам);
  • 2 - на проведение аварийно-спасательных работ;
  • 7 - для оказания помощи населению;
  • 1 - другие выезды.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 10 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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