01.07.2022 08:28 Рита Парфенова

Харьков на утро 1 июля. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 1 июля.

Один пожар, вызванный обстрелами, произошел в Индустриальном районе Харькове, три - в Изюмском районе Харьковской области. Горели промышленные объекты и трава на открытой территории.



Всего за сутки с 30 июня по 1 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 22 оперативных выезда, из которых:

12 - на ликвидацию пожаров (4 вызванных обстрелами и 8 по другим причинам);

2 - на проведение аварийно-спасательных работ;

7 - для оказания помощи населению;

1 - другие выезды.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 10 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.