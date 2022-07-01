В Украине повысили прожиточный минимум и связанные с ним выплаты: подробности

С 1 июля 2022 года произойдет плановое повышение пенсий и других соцвыплат.
Повышение прожиточного минимума 1 июля произойдет согласно календарному правительственному плану, реализация которого заложена в госбюджет-2022, передает РЕДПОСТ со ссылкой на НВ.Бизнес.
По состоянию на 1 июля текущего года размер прожиточного минимума будет установлен на уровне:
Вместе с повышением прожиточного минимума с 1 июля 2022 года в Украине возрастут пенсии и другие выплаты.
Поскольку пенсионные выплаты напрямую связаны с прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, пенсии будут повышены для всех категорий.
Минимальная пенсия будет составлять 2027 грн. Рост составит 93 грн (1934 грн+93 грн=2027 грн).
Максимальная пенсия будет составлять 20270 грн. Рост составит 930 грн (19340 грн+930 грн=20270 грн).
Основанием для роста государственных пособий есть прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Выплаты на детей связаны с прожиточным минимумом.
Законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" регламентирован размер пособия по временной безработице, который не должен превышать 4-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
По состоянию на 1 июля максимальный размер пособия по безработице составит не более 10400 грн (2600 грн*4).
Размер пособия по беременности и родам равен среднемесячному официальному доходу женщины (100%). Женщинам, не работающим и не являющимся ФЛП/ФОП, которые платят ЕСВ, такие выплаты могут начисляться в размере от 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — от 650 грн в месяц с 1 июля текущего года.
Помощь может быть выплачена за следующий срок:
По состоянию на 1 июля размер пособия по беременности и родам составит:
Минимальный размер алиментов регламентируется Семейным кодексом Украины и устанавливаются в соответствии с прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста.
По состоянию на 1 июля размеры алиментов будут следующими.
1) минимальная рекомендуемая сумма алиментов:
2201 гривен – для детей до 6 лет;
2744 гривен – для детей от 6 до 18 лет;
2) минимальный гарантированный размер алиментов (50% от прожиточного минимума):
1100,50 гривен – для детей до 6 лет;
1372 гривен – для детей от 6 до 18 лет.
Отметим, что рекомендованный размер алиментов назначается в судебном порядке только тогда, когда плательщик алиментов имеет достаточный заработок (доход). Однако понятие достаточного заработка (дохода) законодательно не определено.
По состоянию на 1 июля данный вид соцпомощи составит:
Отметим, что размер пособия одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.
По состоянию на 1 июля размер такой помощи будет равен двум с половиной прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста, для детей с инвалидностью — трем прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста, а именно:
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