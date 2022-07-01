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01.07.2022  08:14   Рита Парфенова

В Украине повысили прожиточный минимум и связанные с ним выплаты: подробности

С 1 июля 2022 года произойдет плановое повышение пенсий и других соцвыплат.

С 1 июля в Украине повысили прожиточный минимум

Повышение прожиточного минимума 1 июля произойдет согласно календарному правительственному плану, реализация которого заложена в госбюджет-2022, передает РЕДПОСТ со ссылкой на НВ.Бизнес.

По состоянию на 1 июля текущего года размер прожиточного минимума будет установлен на уровне:

  • 2508 грн — общий показатель на одного человека в расчете на месяц;
  • 2201 грн — для детей до 6 лет;
  • 2744 грн — для детей от 6 до 18 лет;
  • 2600 грн — для трудоспособных лиц;
  • 2027 грн — для лиц, потерявших трудоспособность.

Вместе с повышением прожиточного минимума с 1 июля 2022 года в Украине возрастут пенсии и другие выплаты.

Повышение пенсий с 1 июля

Поскольку пенсионные выплаты напрямую связаны с прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, пенсии будут повышены для всех категорий.

Минимальная пенсия будет составлять 2027 грн. Рост составит 93 грн (1934 грн+93 грн=2027 грн).

Максимальная пенсия будет составлять 20270 грн. Рост составит 930 грн (19340 грн+930 грн=20270 грн).

Повышение социальных выплат с 1 июля

Основанием для роста государственных пособий есть прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Выплаты на детей связаны с прожиточным минимумом.

Пособие по временной безработице

Законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" регламентирован размер пособия по временной безработице, который не должен превышать 4-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

По состоянию на 1 июля максимальный размер пособия по безработице составит не более 10400 грн (2600 грн*4).

Декретные выплаты

Размер пособия по беременности и родам равен среднемесячному официальному доходу женщины  (100%). Женщинам, не работающим и не являющимся ФЛП/ФОП, которые платят ЕСВ, такие выплаты могут начисляться в размере от 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — от 650 грн в месяц с 1 июля текущего года.

Помощь может быть выплачена за следующий срок:

  • 126 календарных дней — при нормальном течении родов;
  • 140 календарных дней — при осложненных родах;
  • 180 календарных дней — для женщин-чернобыльцев.

По состоянию на 1 июля размер пособия по беременности и родам составит:

  • 2730 грн — за 126 дней декретного отпуска;
  • 3033,33 грн — за 140 дней декретного отпуска;
  • 3900 грн — за 180 дней декретного отпуска.

Алименты

Минимальный размер алиментов регламентируется Семейным кодексом Украины и устанавливаются в соответствии с прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста.

По состоянию на 1 июля размеры алиментов будут следующими.

1) минимальная рекомендуемая сумма алиментов:
2201 гривен – для детей до 6 лет;
2744 гривен – для детей от 6 до 18 лет;

2) минимальный гарантированный размер алиментов (50% от прожиточного минимума):
1100,50 гривен – для детей до 6 лет;
1372 гривен – для детей от 6 до 18 лет.

Отметим, что рекомендованный размер алиментов назначается в судебном порядке только тогда, когда плательщик алиментов имеет достаточный заработок (доход). Однако понятие достаточного заработка (дохода) законодательно не определено.

Помощь одиноким матерям

По состоянию на 1 июля данный вид соцпомощи составит:

  • до 2201 грн — на детей до 6 лет;
  • до 2744 грн — на детей в возрасте 6-18 лет;
  • до 2600 грн — на студентов стационара от 18 до 23 лет.


Отметим, что размер пособия одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.

Помощь на детей, над которым установлена опека или попечительство

По состоянию на 1 июля размер такой помощи будет равен двум с половиной прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста, для детей с инвалидностью — трем прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста, а именно:

  • 5502,5 грн — на детей до 6 лет;
  • 6860 грн — на детей в возрасте 6-18 лет;
  • 6603 грн — на детей до 6 лет с инвалидностью;
  • 8232 грн — на детей от 6 до 18 лет с инвалидностью.
Источник:   НВ.Бизнес
 Тэги:  прожиточный минимум, украина, соцвыплаты
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