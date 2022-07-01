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01.07.2022  08:03   Рита Парфенова

Группировка западного округа рф сосредоточена на Харьковском направлении

Усилия противника сосредоточены на сдерживании продвижения войск ВСУ.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Харьковском направлении противник сосредоточил группировку войск Западного военного округа, осуществляет оборону ранее занятых рубежей, систематически обстреливает подразделения Сил обороны Украины для сковывания их действий», – говорится в сводке Генштаба ВСУ.

С этой целью оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Базалиевка, Победа, Верхний Салтов, Норцовка, Чеполь, Дмитровка, Барвенково, Мосьпаново, Большая Бабка, Сороковка и Пришиб.

На Славянском направлении войска противника продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение. Агресор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

Напомним, ВСУ отбили штурм врага на севере Харьковской области.

 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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