1 июля – Макушка лета: что нужно и что нельзя делать в этот день

1 июля отмечается большой языческий праздник - Ярилин день, когда люди обязательно почитают солнце и силы природы, а в самой природе открывается небывалая сила.
В народе Ярилин день называют также Макушкой лета, так как он приходится на самую жаркую пору сезона.
Ярилин праздник называли особенным; говорили, что его «целый год ждут», что это «всем дням день». На Ярилу ждали сверхъестественных явлений: солнце замедляло ход, а на земле образовывались особые «дыры», сквозь которые можно было посмотреть на другой край света, а то и на потусторонний мир. Для этого нужно было в полдень заплести в косу крепкие березовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки; верили, что таким образом можно увидеть близких, о которых давно не было вестей.
Днем отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах. Устраивали шумные игрища, нередко на брачную тематику, пиры, ярмарки и кулачные бои.
Что интересно, до сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу наши предки. Существуют, к примеру, версии о том, что он был богом солнца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает плодоносить.
Напомним, ежегодно в первый день июля отмечается День архитектуры Украины.
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Ежегодно в первый день июля отмечается День архитектуры Украины.
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