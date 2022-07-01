01.07.2022 07:57 Рита Парфенова

1 июля – Макушка лета: что нужно и что нельзя делать в этот день

1 июля отмечается большой языческий праздник - Ярилин день, когда люди обязательно почитают солнце и силы природы, а в самой природе открывается небывалая сила.

В народе Ярилин день называют также Макушкой лета, так как он приходится на самую жаркую пору сезона.

Ярилин праздник называли особенным; говорили, что его «целый год ждут», что это «всем дням день». На Ярилу ждали сверхъестественных явлений: солнце замедляло ход, а на земле образовывались особые «дыры», сквозь которые можно было посмотреть на другой край света, а то и на потусторонний мир. Для этого нужно было в полдень заплести в косу крепкие березовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки; верили, что таким образом можно увидеть близких, о которых давно не было вестей.

Днем отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах. Устраивали шумные игрища, нередко на брачную тематику, пиры, ярмарки и кулачные бои.

Что интересно, до сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу наши предки. Существуют, к примеру, версии о том, что он был богом солнца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает плодоносить.

Приметы в Ярилин день

В этот день собирали лекарственные травы и другие растения, наделенные магическими свойствами. Люди считали, что горячий напиток из целебных трав, собранных в Ярилин день, избавляет от многих недугов. Целебными травами кормили скот, украшали дом для защиты от града, засухи, насекомых-вредителей.

Утренняя роса на Ярилин праздник считалась целебной, дарующей молодость, красоту и здоровье. Поэтому, в старину люди умывались ею, набирали в небольшие емкости, чтобы давать тяжелобольным, смачивали простыни и оборачивались в них.

В огороде устраивали смотрины урожая, искали первые плоды – один огурец закапывали, чтобы урожай был хороший, остальные подавали к трапезе.

В этот день люди косили и сушили траву, а затем набивали ею матрасы – считалось, что на такой перине можно не только хорошо выспаться, но и поправить свое здоровье.

Детей и домашних животных в этот день было принято легонько стегать вербовыми прутиками, при этом желать им здоровья и хорошего роста. Если девушка в Ярилин день умоется утренней росой – весь год от парней отбою не будет.

Напомним, ежегодно в первый день июля отмечается День архитектуры Украины.