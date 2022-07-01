01.07.2022 07:29 Рита Парфенова

1 июля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно в первый день июля отмечается День архитектуры Украины.



Фото из открытых источников

День архитектуры Украины был учрежден в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, а появился он в украинском официальном календаре праздников 17 июня 1995 года, после того, как президентом Украины был подписан соответствующий Указ. Именно с этого момента Украина начала праздновать День архитектуры вместе со всей планетой.



Однако, в следующем 1996 году, в испанском городе Барселона, на двадцатой Генеральной ассамблее, Международный союз архитекторов принял решение перенести Всемирный день архитектуры на первый понедельник октября. В Украине не стали переносить праздник на другую дату и теперь у нас есть своя, ни от кого независящая "архитектурная" дата.

***

1 июля – День Куриного Бога. Куриный бог - небольшой камень с отверстием естественного происхождения, проточенным водой, речной или морской; ему приписывали свойства оберегать животных и жилища от злых сил.

Также в этот день...

В 1200 году в Китае были изобретены солнечные очки в виде пластин кварца. Они потребовались судьям для того, чтобы свидетели не видели выражение их глаз во время допроса. Кстати, офтальмологические очки были изобретены почти на сто лет позднее – в 1285 году.



1569 – Люблинской унией создана Речь Посполита (объединение Польши и Литвы).



1646 – родился Готфрид Вильгельм Лейбниц, немецкий философ-идеалист, и математик, и физик, и даже языковед. В те времена учёные разрабатывали знания во множестве различных направлений. Лейбниц основал Берлинскую Академию Наук, которая поначалу называлась Бранденбургским научным обществом. По просьбе Петра Первого Лейбниц разработал проекты развития образования и государственного управления в России. И несмотря на то, что Лейбниц полагал мир созданием бога, всё же оригинальную гипотезу науке он подарил. Гипотеза открывала суть монадологии и гласила, что мир состоит из бесчисленных психических деятельных субстанций.



1751 – напечатан первый том «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданный Дени Дидро и Жаном Лероном д’Аламбером. За 30 лет вышло 35 томов энциклопедии. Участие в составлении энциклопедии приняли самые выдающиеся представители века Просвещения: кроме издателей, это были Вольтер, Руссо, Монтескье, Гельвеций и др.



1804 – родилась Жорж Санд (настоящее имя Амандина Аврора Дюпен), французская писательница.



1875 – начал деятельность Всемирный почтовый союз.



1877 – начался первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг.



1910 – во Львове состоялась демонстрация с требованием открыть украинский университет.



1915 – первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась в фильме «Дочь богов».



1916 – родилась Оливия де Хэвилленд, американская актриса, обладательница двух «Оскаров» («Каждому свое», «Унесенные ветром», «Наследницы»).



1929 – американский художник Элзи Сегер создал героя комиксов, а впоследствии и мультфильмов, матроса по имени Папай, силы которого удесятерялись после съеденного шпината.



1934 – родился Сидни Поллак, американский актер, кинорежиссер и продюсер («Тутси», «Сабрина», «Фирма»).



1939 – в Харькове открылся Театр кукол. Штат театра в тот период составляло всего 20 человек, включая художественного руководителя – Струменко Александра Николаевича. Именно его пьесой «На воле» и открылся первый театральный сезон 18 августа 1939 года (режиссер – А.Струменко, художник – А.Иванов, композитор – О.Берндт).



1952 – родился Дэн Эйкройд, канадский актер («Сержант Билко», «Охотники за привидениями»), участник группы «The Blues Brothers» (как Элвуд Блюз).



1964 – родился Тарас Черновол, украинский политический деятель.



1967 – родилась Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса («Спасатели Малибу»).



1972 – родилась Клер Форлани, американская актриса («Знакомьтесь, Джо Блэк», «Скала», «Во имя короля: История осады подземелья»)



1977 – родилась Лив Тайлер (настоящая фамилия Рундгрен), американская киноактриса («Армагеддон», «Властелин колец»), фотомодель, дочь лидера группы «Aerosmith» Стивена Тайлера.



1977 – НЛО посетило базу НАТО в Италии; на время исчезло электричество в радиусе 5 км.



1979 – фирма «Sony» представила портативный аудиоплеер Walkman, самое знаменитое устройство такого типа... до появления iPod.



1997 – Гонконг вновь стал частью Китая. «Сянган», по-кантонски «Гонгонг», означает «Ароматная бухта». В течение 155 лет эта территория находилась во владении Великобритании – в 1842 году, потерпев поражение в англо-китайской войне 1840–1842, Китай был вынужден отдать эти территории англичанам.



2014 – Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни.



Именины отмечают: Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей, Феодул.