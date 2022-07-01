01.07.2022 06:28 Рита Парфенова

Гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака: что обещают звезды

Решения, принятые сегодня, будут очень перспективны. Именно поэтому звезды советуют действовать как в личной, так и в финансовой сферах.

Овен (21 марта – 20 апреля)

День дарит Овну огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для него – не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды призывают Овна не сидеть дома – ведь под лежачий камень вода не течет – а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Овен способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если он этим шансом не воспользуется, его право. Как говорится, «не хочу» – вот причина, «не могу» – лишь предлог.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды склоняют Тельца к тому, чтобы провести этот день в тишине – и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Тельцу достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване помогут Тельцу заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие его вопросы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Чувства Близнецов будут находиться в равновесии. Звезды дарят им гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ними рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Близнецам будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, – вас ждет море радости, искренности и любви!

Рак (22 июня – 23 июля)

Отличный день для того, чтобы Рак занялся своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет его такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды обещают, что, направив энергию в нужное русло, Рак сделает уверенный шаг вперед. Единственное «но»: в любых делах ему не стоит полагаться на окружающих – в плане ответственности и дисциплины им до Рака как до Луны далеко.

Лев (24 июля – 23 августа)

У Льва есть шанс убедиться в справедливости пословицы «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Льва удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Льву приятный сюрприз!

Дева (24 августа – 23 сентября)

Деву ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на ее пути преград. Напротив, Дева будет настроена по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут ее азарт. То же самое касается и соперников: они будут стимулировать Деву, выполняя для нее роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Деве следует опасаться препятствий, напротив – именно они заставляют ее бороться и побеждать!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам в любой из сфер их жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Весам следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Весы поторопятся с ответом, то рискуют проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды предупреждают Скорпиона о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, «от и до», досадуя о малейшей ошибке! Скорпион же будет настроен так, что любая неправильность способна лишить его душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

События благоприятствуют Стрельцу, а судьба может подкинуть ему приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня – это отношения с окружающими: Стрелец может случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Стрелец будет слишком толкаться локтями или же наоборот, его достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, Стрельцу стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День Козерога обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды советуют ему посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Козерогу мощный заряд позитивной энергии. Если же между Козерогом и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: Козерогу можно не беспокоиться о том, правильно ли его понимают.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей способен демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды предостерегают его от поспешных поступков и решений. День склоняет Водолея к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Водолею необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: «Семь раз отрежь», то есть «отмерь»…

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы имеют шанс почувствовать себя на коне! День наделяет их такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться им легко. Рыбы способны разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Их планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только их собственных дел, но и проблем окружающих – Рыбы охотно проявят широту души и помогут тому, кто к ним обратится за помощью.