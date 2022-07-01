01.07.2022 06:01 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 1 июля

Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+230°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+21°C (ощущается как +25°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Приметы дня:

Наши предки в этот день наблюдали за травой: если утром она сухая - к ночи ожидай дождя.

Рано утром низко туман стелется – к погожим дням.

Розовый закат – к солнечному дню 2 июля.

Стаи ворон летают под самыми тучами – к ненастью.