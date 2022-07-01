Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 1 июля

Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+230°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+21°C (ощущается как +25°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Решения, принятые сегодня, будут очень перспективны. Именно поэтому звезды советуют действовать как в личной, так и в финансовой сферах.
Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Без осадков.
Ежегодно в первый день июля отмечается День архитектуры Украины.
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