30.06.2022 10:11 Рита Парфенова

ВСУ отбили штурм врага на севере Харьковской области

На Харьковском направлении враг продолжает ведение обороны ранее занятых позиций.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«Наши защитники решительно подавили попытку вражеских штурмовых действий в районе населённого пункта Дементиевка. Оккупанты отошли», - говорится в сводке Генштаба.

Враг совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харьков, населенных пунктов Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное. Вблизи Прудянки и Верхнего Салтова нанес авиационные удары.



На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.

Напомним, в целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.