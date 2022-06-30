ВСУ отбили штурм врага на севере Харьковской области

На Харьковском направлении враг продолжает ведение обороны ранее занятых позиций.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«Наши защитники решительно подавили попытку вражеских штурмовых действий в районе населённого пункта Дементиевка. Оккупанты отошли», - говорится в сводке Генштаба.
Враг совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харьков, населенных пунктов Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное. Вблизи Прудянки и Верхнего Салтова нанес авиационные удары.
На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.
Напомним, в целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.
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