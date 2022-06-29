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29.06.2022  08:46   Рита Парфенова

В Харьковской области враг проводит аэроразведку позиций ВСУ

Усилия противника сосредоточены на сдерживании продвижения войск ВСУ.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«В Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций. В целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка», - говорится в сообщении.

Напомним, противник дистанционно заминировал местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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