29.06.2022 08:46 Рита Парфенова

В Харьковской области враг проводит аэроразведку позиций ВСУ

Усилия противника сосредоточены на сдерживании продвижения войск ВСУ.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«В Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций. В целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка», - говорится в сообщении.

Напомним, противник дистанционно заминировал местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.