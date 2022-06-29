29.06.2022 08:24 Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли три района Харькова

За сутки с 28 по 29 июня российские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по трем районам Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

«28 июня ракетные и артиллерийские атаки потерпели три района Харькова, города области Чугуев, Дергачи, пгт Печенеги, село Циркуны», – говорится в утренней сводке ГУ НП

В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, помещения коммерческих предприятий, детский сад, фельдшерско-больничный пункт.

В частости,около 23.00 враг совершил по Харкову два ракетных удара. Как сообщила волонтер Наталья Попова, ранения получил один мирный житель.

Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 50 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 7 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.