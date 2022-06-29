оккупанты обстреляли три района Харькова

За сутки с 28 по 29 июня российские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по трем районам Харькова.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
«28 июня ракетные и артиллерийские атаки потерпели три района Харькова, города области Чугуев, Дергачи, пгт Печенеги, село Циркуны», – говорится в утренней сводке ГУ НП
В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, помещения коммерческих предприятий, детский сад, фельдшерско-больничный пункт.
В частости,около 23.00 враг совершил по Харкову два ракетных удара. Как сообщила волонтер Наталья Попова, ранения получил один мирный житель.
Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 50 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 7 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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