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29.06.2022  08:13   Рита Парфенова

Харьков на утро 29 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 7 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 29 июня.

Пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Харькове: четыре в Индустриальном и один в Слободском районе. Также спасатели выезжали тушть последствия вражеских прилетов в Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области.

Горели частный жилой дом, административные постройки, производственные помещения, а также трава на открытой территории.

Всего за сутки с 28 по 29 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 34 оперативных выезда, из которых:

  • 20 - на ликвидацию пожаров (7 вызванных обстрелами, 13 по другим причинам);
  • 2 - на проведение аварийно-спасательных работ;
  • 6 - для оказания помощи населению;
  • 6 - другие выезды.

Кроме того, пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 45 привлечений и ликвидирован 61 вражеский боеприпас.

Напомним, в результате очередного массированного ракетного удара, нанесенного по Харькову около 23:00 27 июня, произошли пожары и разрушения.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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