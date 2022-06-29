Харьков на утро 29 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 7 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 29 июня.
Пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Харькове: четыре в Индустриальном и один в Слободском районе. Также спасатели выезжали тушть последствия вражеских прилетов в Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области.
Горели частный жилой дом, административные постройки, производственные помещения, а также трава на открытой территории.
Всего за сутки с 28 по 29 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 34 оперативных выезда, из которых:
Кроме того, пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 45 привлечений и ликвидирован 61 вражеский боеприпас.
Напомним, в результате очередного массированного ракетного удара, нанесенного по Харькову около 23:00 27 июня, произошли пожары и разрушения.
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