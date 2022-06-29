29.06.2022 07:29 Рита Парфенова

29 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

C 2016 года по решению ООН отмечается День тропиков.

Тропические пояса и соответствующие им климатические зоны расположены к югу и северу от экватора между тропиком Козерога на юге и тропиком Рака на севере. Для тропиков характерен жаркий климат, преимущественно засушливый внутри материка и более влажный на побережьях, где влагу приносит с океана.

Тропики как регион занимают 40% всей территории мира, на которой сосредоточены около 80% всех биологических видов Земли, а также значительная часть языков и культур. Несмотря на то, что тропическим странам удалось добиться значительного прогресса, им все равно приходится сталкиваться с разными проблемами в области устойчивого развития.



Международный день тропиков был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН чтобы повысить на всех уровнях осведомленность об особых трудностях, с которыми сталкиваются тропические районы, и далекоидущих последствиях проблем, затрагивающих эту зону мира.



Также в этот день...



В 1174 году Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.



1613 – во время премьеры «Генриха VII» Шекспира сгорел театр Глобус.



1888 – была сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. Оратория Генделя «Израиль в Египте», исполнявшаяся хором из 4000 голосов на Генделевском фестивале в лондонском Хрустальном Дворце, была записана на усовершенствованный фонограф Эдисона.



1900 – родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель («Маленький принц»). Был почтовым пилотом, летчиком-испытателем, осваивал новые трассы в Африке над Сахарой, над Атлантикой и Южной Америкой. В годы второй мировой войны стал военным летчиком, сражался в Северной Африке, в июле 1944 г. не вернулся из разведывательного полета.



1916 – в воздух поднялся первый самолет «Боинг». Свой первый гидросамолет на двух поплавках американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытания он нанял профессионального пилота, однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал.



1925 – Марвин Пипкин запатентовал лампочку с матовым покрытием.



1939 – родился Виктор Гресь, украинский режиссер («Новые приключения янки при дворе короля Артура», «Черная курица, или Подземные жители»).



1944 – родился Гэри Бьюзи, американский киноактер, композитор, продюсер. Снялся более чем в 165 фильмах.



1945 – СССР и Чехословакия подписали договор о присоединении Закарпатской Украины к УССР.



1947 — родился Михаил Ильенко, украинский кинорежиссер, автор фильмов «Фучжоу» и «ТойХтоПройшовКрізьВогонь».



1955 – на первое место в американском хит-параде поднялась песня «Rock Around the Clock» Билла Хейли и оставалась на нем восемь недель. Эту дату можно считать днем рождения рок-н-ролла.



1964 – создан первый беспроводной пульт управления телевизором, который мог переключать канал и регулировать громкость.



1973 – концерт «Deep Purple» в Осаке (Япония) стал их последним выступлением в классическом составе начала 70-х гг. Иэн Гиллан и Роджер Гловер вновь соединились с группой лишь в 1984 году.



1995 – из-за сильного ливня в Харькове произошла крупная авария на Диканевских очистных сооружениях, и город на месяц остался без воды.



1998 – официальный день выпуска нового процессора «Pentium II Xeon» фирмы «Intel».



2000 – Служба безопасности Украины зарегистрировала свою страничку в Интернете.



2007 – в США поступил в продажу первый iPhone.



Именины отмечают: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Феофан.