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28.06.2022  08:36   Рита Парфенова

Ночной ракетный обстрел Харькова: разбита школа, сгорел автосалон

После одиннадцати часов вечера 27 июня рашисты нанесли ракетный удар по Харькову


t.me

В результате очередного массированного ракетного удара, нанесенного по Харькову около 23:00, произошли пожары и разрушения. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 28 июня.

В Киевском районе вражеская ракета попала в автосалон. В нем загорелось оборудование, утеплитель и смазка на площади 50 квадратных метров. С пожаром до 00:20 боролись спасатели 18-й части ГСЧС.

Еще одна ракета попала в учебное заведение в Слободском районе. Там также возник пожар на площади 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 4 пожарно-спасательных подразделения. Огонь удалось ликвидировать в 00:16.

Напомним, в результате обстрела 27 июня Немышлянского района погибли четыре человека, 20 получили ранение, в том числе четыре ребенка.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс, агрессия россии
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