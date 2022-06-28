28.06.2022 08:36 Рита Парфенова

Ночной ракетный обстрел Харькова: разбита школа, сгорел автосалон

После одиннадцати часов вечера 27 июня рашисты нанесли ракетный удар по Харькову



t.me

В результате очередного массированного ракетного удара, нанесенного по Харькову около 23:00, произошли пожары и разрушения. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 28 июня.

В Киевском районе вражеская ракета попала в автосалон. В нем загорелось оборудование, утеплитель и смазка на площади 50 квадратных метров. С пожаром до 00:20 боролись спасатели 18-й части ГСЧС.

Еще одна ракета попала в учебное заведение в Слободском районе. Там также возник пожар на площади 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 4 пожарно-спасательных подразделения. Огонь удалось ликвидировать в 00:16.

Напомним, в результате обстрела 27 июня Немышлянского района погибли четыре человека, 20 получили ранение, в том числе четыре ребенка.