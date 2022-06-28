Ночной ракетный обстрел Харькова: разбита школа, сгорел автосалон

После одиннадцати часов вечера 27 июня рашисты нанесли ракетный удар по Харькову
В результате очередного массированного ракетного удара, нанесенного по Харькову около 23:00, произошли пожары и разрушения. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 28 июня.
В Киевском районе вражеская ракета попала в автосалон. В нем загорелось оборудование, утеплитель и смазка на площади 50 квадратных метров. С пожаром до 00:20 боролись спасатели 18-й части ГСЧС.
Еще одна ракета попала в учебное заведение в Слободском районе. Там также возник пожар на площади 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 4 пожарно-спасательных подразделения. Огонь удалось ликвидировать в 00:16.
Напомним, в результате обстрела 27 июня Немышлянского района погибли четыре человека, 20 получили ранение, в том числе четыре ребенка.
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