На севере Харьковской области отбит штурм россиян

Усилия противника сосредоточены на сдерживании продвижения войск ВСУ.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«На Харьковском направлении группировка войск противника основные усилия сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны», – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли из артиллерии инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чеполь и Меловая.
В Балаклейском районе, в районе населенного пункта Яворское, враг нанес авиаудар.
Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка - Залиман. Оккупанты отошли.
Напомним, противник дистанционно заминировал местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.
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