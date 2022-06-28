28.06.2022 08:23 Рита Парфенова

На севере Харьковской области отбит штурм россиян

Усилия противника сосредоточены на сдерживании продвижения войск ВСУ.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Харьковском направлении группировка войск противника основные усилия сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли из артиллерии инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чеполь и Меловая.

В Балаклейском районе, в районе населенного пункта Яворское, враг нанес авиаудар.



Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка - Залиман. Оккупанты отошли.

Напомним, противник дистанционно заминировал местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.