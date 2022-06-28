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28.06.2022  08:23   Рита Парфенова

На севере Харьковской области отбит штурм россиян

Усилия противника сосредоточены на сдерживании продвижения войск ВСУ.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Харьковском направлении группировка войск противника основные усилия сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли из артиллерии инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чеполь и Меловая.

В Балаклейском районе, в районе населенного пункта Яворское, враг нанес авиаудар.

Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка - Залиман. Оккупанты отошли.

Напомним, противник дистанционно заминировал местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  харьков, генштаб, агрессия россии
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