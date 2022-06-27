    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Российские оккупанты штурмовали два поселка на севере Харьковской области
27.06.2022  08:02   Рита Парфенова

Российские оккупанты штурмовали два поселка на севере Харьковской области

Противник дистанционно заминировал местность в районе поселков возле Старого Салтова.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ. Сообщается, что оккупанты ведут радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

На Харьковском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии произошли обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая.

Российские войска предприняли попытку штурма в в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, однако успеха не имели. Оккупанты дистанционно миновали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

Напомним, враг не прекращает обстреливать населенные пункты на Харьковском направлении.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.06 Криминал и происшествия Враг сбросил авиабомбы в Харьковской области 26.06 Криминал и происшествия Российские войска обстреливают из артиллерии населенные пункты под Харьковом 25.06 Криминал и происшествия В Харьковской области оккупанты обстреляли водохранилище и нанесли два авиаудара
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 