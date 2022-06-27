Российские оккупанты штурмовали два поселка на севере Харьковской области

Противник дистанционно заминировал местность в районе поселков возле Старого Салтова.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ. Сообщается, что оккупанты ведут радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.
На Харьковском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии произошли обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая.
Российские войска предприняли попытку штурма в в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, однако успеха не имели. Оккупанты дистанционно миновали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.
Напомним, враг не прекращает обстреливать населенные пункты на Харьковском направлении.
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