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27.06.2022  08:32   Рита Парфенова

Ракетный обстрел Харькова: спасатели рассказали, куда враг нанес удары

После ночной серии прилетов ракет в Харьков в двух районах города начались пожары.


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Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Киевском и Шевченковском районах Харькова. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 27 июня.

В Кеском районе Харькова вражеская ракета попала в двухэтажное административное здание, в результате чего горели комнаты на втором этаже. Площадь пожара составила около 60 кв. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Около полуночи еще одна ракета попала во двор учебного заведения в Шевченковском районе города Харькова. В результате взрыва здание школы получило частичные повреждения. Также загорелось рядом расположенное хозяйственное здание. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

ракетный удар по Харькову в ночь на 27 июня

Напомним, после ракетных ударов в ночь на 26 июня в Немышлянском районе произошло три пожара, еще одна ракета ударила по крыше больницы. Той же ночью бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух человек после ракетного удара по жилому дому в Холодногорском районе Харькова.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  обстрел, ракета, гсчс, харьков, агрессия россии
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