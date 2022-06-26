Российская ракета разрушила жилой дом в Харькове

Ночью после ракетного обстрела города бойцы ГСЧС проводили спасательные работы в Холодногорском районе Харькова.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 26 июня.
Около 23:08 ракета оккупантов попала в один из жилых двухэтажных домов. Здание потерпело значительные разрушения, пожара не было.
Во время проведения аварийно-спасательных работ пожарные спасли двух людей из-под завалов.
К ликвидации были привлечены 5 оперативных отделений и 30 человек личного состава ГСЧС.
Напомним, после ракетных ударов в ночь на 26 июня в Немышлянском районе произошло три пожара, еще одна ракета ударила по крыше больницы.
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