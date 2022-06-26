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26.06.2022  08:49   Рита Парфенова

Российская ракета разрушила жилой дом в Харькове

Ночью после ракетного обстрела города бойцы ГСЧС проводили спасательные работы в Холодногорском районе Харькова.

российская ракета разрушила жилой дом

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 26 июня.

Около 23:08 ракета оккупантов попала в один из жилых двухэтажных домов. Здание потерпело значительные разрушения, пожара не было.

Во время проведения аварийно-спасательных работ пожарные спасли двух людей из-под завалов.

К ликвидации были привлечены 5 оперативных отделений и 30 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, после ракетных ударов в ночь на 26 июня в Немышлянском районе произошло три пожара, еще одна ракета ударила по крыше больницы.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  обстрел, ракета, гсчс, харьков, агрессия россии
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