26.06.2022 08:29 Рита Парфенова

Ракеты оккупантов ударили по Салтовке: горели дома и авто, пробита крыша больницы

Спасатели рассказали, как тушили пожары после ракетных ударов по Харькову



t.me

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове за прошедшие сутки. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 26 июня.

Все три пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Немышлянском районе Харькова.



Ночью после ракетного обстрела там горели: 2 гаража на площади 40 кв.м., 4 автомобиля на площади пожара 50 кв.м., а также горел балкон квартиры в 9-ти этажном жилом доме и еще 5 автомобилей на площади 45 кв.м.



К ликвидации этих пожаров были привлечены 8 единиц пожарно-спасательной техники и около 48 человек личного состава ГСЧС. Предварительно погибших и пострадавших нет.



Также в 00:28 в Немышлянском районе в результате обстрела лечебного учреждения были пробиты: крыша, технический этаж, операционная на 7-м этаже и перекрытие 6-го этажа в рентген кабинете без дальнейшего горения. Погибших и пострадавших нет.



Всего за сутки с 25 по 26 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 14 оперативных выездов, из которых:

5 - на ликвидацию пожаров (3 – вызванных обстрелами и 2 по другим причинам);

1 - на проведение аварийно-спасательных работ;

2 - для помощи коммунальным службам;

4 - для оказания помощи сотрудникам полиции;

2 - другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 13 вражеских боеприпасов.

Напомним, бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух человек после ракетного удара по жилому дому в Холодногорском районе Харькова.