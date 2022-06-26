Российские войска обстреливают из артиллерии населенные пункты под Харьковом

На Харьковском направлении противник продолжает ведение оборонных действий.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чеполь, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.
На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивал на ведении наступления в направлениях населенных пунктов Долгенькое и Мазановка.
Совершил огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушеваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулько.
Ранее Генштаб сообщал, что в Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций.
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