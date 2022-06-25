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25.06.2022  08:21   Рита Парфенова

В Харьковской области оккупанты обстреляли водохранилище и нанесли два авиаудара

В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Российские войска обстреляли из артиллерии инфраструктуру в городе Харькове и районе Вяловского водохранилища.

Действия вражеской штурмовой группы в районе населённого пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел.

Нанес авиаудар с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Яворское и еще один авиаудар неподалеку от Дибровного.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного.

Пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое - Мазановка, бой продолжается.

Напомним, противник пытается остановить продвижение ВСУ в тыл своих войск на Славянском направлении.

 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, агрессия россии, харьков
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