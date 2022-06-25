В Харьковской области оккупанты обстреляли водохранилище и нанесли два авиаудара

В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
Российские войска обстреляли из артиллерии инфраструктуру в городе Харькове и районе Вяловского водохранилища.
Действия вражеской штурмовой группы в районе населённого пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел.
Нанес авиаудар с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Яворское и еще один авиаудар неподалеку от Дибровного.
На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного.
Пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое - Мазановка, бой продолжается.
Напомним, противник пытается остановить продвижение ВСУ в тыл своих войск на Славянском направлении.
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