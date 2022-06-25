25.06.2022 08:21 Рита Парфенова

В Харьковской области оккупанты обстреляли водохранилище и нанесли два авиаудара

В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Российские войска обстреляли из артиллерии инфраструктуру в городе Харькове и районе Вяловского водохранилища.

Действия вражеской штурмовой группы в районе населённого пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел.

Нанес авиаудар с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Яворское и еще один авиаудар неподалеку от Дибровного.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного.

Пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое - Мазановка, бой продолжается.

Напомним, противник пытается остановить продвижение ВСУ в тыл своих войск на Славянском направлении.