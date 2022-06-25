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25.06.2022  08:41   Рита Парфенова

Утром военные рф обстреляли Чугуев: есть раненые (фото)

Утром 25 июня российский агрессор хаотично обстрелял жилые дома в Чугуеве и в Клугино-Башкировке.

Криминал Харьков: обстрел Чугуева и Клугино-Башкировки 25 июня 2022 года

Об очередном обстреле Чугуева сообщила городской голова Галина Минаева, передает РЕДПОСТ.

«Продолжаются хаотические обстрелы нашего города - сегодня утром враг снова попал в объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома в разных микрорайонах Чугуева и в Клугино-Башкировке», – написала она в своем телеграме.

Криминал Харьков: обстрел Чугуева и Клугино-Башкировки 25 июня 2022 года

По словам мэра, в результате обстрела пострадали мирные жители. Есть раненые, их количество не уточняется.

Криминал Харьков: обстрел Чугуева и Клугино-Башкировки 25 июня 2022 года

«Благодарю наших медиков и спасателей за быстрое и профессиональное реагирование на эту ситуацию, а жителей призываю к максимальной осторожности. Не появляйтесь на улицах без особой необходимости и держитесь поближе к укрытиям», – подытожила Минаева.

Криминал Харьков: обстрел Чугуева и Клугино-Башкировки 25 июня 2022 года

На фото, опубликованных Галиной Минаевой, видны значительные повреждения жилого фонда.

Криминал Харьков: обстрел Чугуева и Клугино-Башкировки 25 июня 2022 года

Напмним, руководства города Чугуева Харьковской области рекомендует семьям с детьми эвакуироваться из города.

 

Источник:   Галина Минаева
 Тэги:  обстрел, чугуев, харьков, агрессия россии
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