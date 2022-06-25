Утром военные рф обстреляли Чугуев: есть раненые (фото)

Утром 25 июня российский агрессор хаотично обстрелял жилые дома в Чугуеве и в Клугино-Башкировке.
Об очередном обстреле Чугуева сообщила городской голова Галина Минаева, передает РЕДПОСТ.
«Продолжаются хаотические обстрелы нашего города - сегодня утром враг снова попал в объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома в разных микрорайонах Чугуева и в Клугино-Башкировке», – написала она в своем телеграме.
По словам мэра, в результате обстрела пострадали мирные жители. Есть раненые, их количество не уточняется.
«Благодарю наших медиков и спасателей за быстрое и профессиональное реагирование на эту ситуацию, а жителей призываю к максимальной осторожности. Не появляйтесь на улицах без особой необходимости и держитесь поближе к укрытиям», – подытожила Минаева.
На фото, опубликованных Галиной Минаевой, видны значительные повреждения жилого фонда.
Напмним, руководства города Чугуева Харьковской области рекомендует семьям с детьми эвакуироваться из города.
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