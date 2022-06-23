23.06.2022 17:05 Виталий Хиневич

Мэр Чугуева рекомендует эвакуировать детей из города

Руководства города Чугуев Харьковской области рекомендует семьям с детьми эвакуироваться из города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Слобідський край».

Сообщается, что 23 июня с самого утра оккупанты обстреляли город Чугуев. Ранения получили 6 человек, двое из которых дети 9 и 6 лет.

По словам мэра Чугуева Галины Минаевой, таких обстрелов города не было с начала войны.

«Таких обстрелов у нас не было с начала войны. У людей не выдерживают нервы… Это действительно ужас, все что сейчас происходит здесь. Решение об эвакуации сегодня каждый должен принимать сам. Но если у кого-то есть возможность побыть в тихом и безопасном месте, особенно с детьми – я бы поехала, на их месте. Чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей… Поэтому я настойчиво прошу, у кого есть возможность переждать эти ужасные дни в другом месте, сделайте это», -сообщила Галина Минаева.