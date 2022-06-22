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22.06.2022  14:35   Виталий Хиневич

Оккупанты убили в Харькове пенсионерку, пережившую Вторую мировую войну

Женщина погибла во время вражеского обстрела Харькова.

Оккупанты убили женщину в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  Reuters.
 
Сообщается, что 85-летняя Раиса Казакова погибла 21 июня в результате обстрела Харькова российскими военными. Медицинские работники перенесли тело пожилой женщины из-под завалов сгоревшего гаража в стоявший рядом фургон.
 
«Ей было 85 лет. Ребенок Второй мировой войны. Дитя войны. Одну войну пережила, а эту не пережила. Бежать некуда. Особенно самой бабушке, она никуда отсюда не хотела», — рассказал ее внук Никита. 
 
Напомним, в Харьковской области умер ветеран, дом которого уничтожили оккупанты.
 
Источник:   Reuters
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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