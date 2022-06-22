22.06.2022 14:35 Виталий Хиневич

Оккупанты убили в Харькове пенсионерку, пережившую Вторую мировую войну

Женщина погибла во время вражеского обстрела Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что 85-летняя Раиса Казакова погибла 21 июня в результате обстрела Харькова российскими военными. Медицинские работники перенесли тело пожилой женщины из-под завалов сгоревшего гаража в стоявший рядом фургон.

«Ей было 85 лет. Ребенок Второй мировой войны. Дитя войны. Одну войну пережила, а эту не пережила. Бежать некуда. Особенно самой бабушке, она никуда отсюда не хотела», — рассказал ее внук Никита.

Напомним, в Харьковской области умер ветеран, дом которого уничтожили оккупанты.