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10.06.2022  16:36   Виталий Хиневич

В Харьковской области умер ветеран, дом которого уничтожили оккупанты

В Золочеве умер ветеран Второй мировой войны Лисун Иван Васильевич.

Лисун Иван Васильевич Золочев Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Золочевский сельской совет.
 
Сообщается, что 10 июня в возрасте 97 лет скончался ветеран Второй мировой войны Лисун Иван Васильевич. Дом Ивана Васильевича оккупанты обстреляли несколько раз, сам мужчина чудом остался жив.
 
«За его плечами богатый жизненный путь, война, послевоенное восстановление, годы вдохновенного труда, работа с молодежью и в ветеранской организации. Все эти годы рядом с ветераном была его отличная семья – дочь, внуки, правнуки.
 
После начала войны русской федерацией – дом Ивана Васильевича был дважды обстрелян, он чудом остался невредимым, а дочь получила ранения. Эти трагические события тяжелым бременем легли на сердце, его душа отошла в вечность.
 
Все, кто знал Ивана Васильевича, навсегда запомнили его достойным, добрым, мудрым, щедрым душой человеком, больше всего любившим свою Родину»- сообщили в Золочевском сельском совете.
 
Напомним, в Харькове правоохранители провели осмотр пострадавшего памятника архитектуры.
 
Источник:   Золочевский сельской совет
 Тэги:  золочев, харьков, агрессия росии
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