22.06.2022 14:20 Виталий Хиневич

В Украине создали информационный комикс для детей

Комикс будет носить ознакомительный характер.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.

Сообщается, что для создания комикса были привлечены люди разных профессий, которые рассказали об особенностях их работы в военное время.

В информационном комиксе защитники Украины познакомили читателей с волонтером и пилотом, рассказал о системе ПВО, защите с суши, воздуха и побережья, познакомили с капитаном украинского флота ВСУ. Также, читали, смогут получить советы о правилах поведения в военное время.

Кроме этого, малышей ознакомят с профессией врача.

«Профессия врача гораздо сложнее и интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Врач – это гордость и ответственность. С первого курса всем студентам говорят о том, что одевая белый халат, они берут на себя серьезные обязательства. Недаром с древнейших времен это одна из самых престижных профессий», – рассказал защитник Украины.

С первого дня военного вторжения врачи начали работать круглосуточно и без выходных.

"Привет! Я – врач, а со мной медсестра. Наша главная задача – ежедневно помогать заболевшим людям и детям. А в период войны мы спасаем жизнь людей, получивших ранения при обстрелах и бомбардировках. Мы очень просим тебя быть послушным, не пренебрегать правилами безопасности и не игнорировать звук сирены», – сообщил врач.

Напомним, украинские учебные заведения получат расширенный доступ к популярной программе.