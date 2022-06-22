22.06.2022 13:10 Виталий Хиневич

Украинские учебные заведения получат расширенный доступ к популярной программе

Учебным учреждениям предоставят бесплатный доступ к интернет-платформе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Освіта.ua.

Сообщается, что заведениям профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования предоставят бесплатный и неограниченный доступ к Zoom Meetings for Education.

Расширенный доступ программы позволит выполнять запись лекций и проводить учебные занятия для 1 тысячи человек одновременно.

Все учебные заведения, которые подали заявки на расширенные возможности Google Workspace for Education, получат соответствующее обновление до августа 2022 года.

Для получения доступа, учебные учреждения должны подать заявку до 27 июня 2022 года. Оформить заявку можно на сайте

В случае возникновения вопросов, можно отправить письмо на электронный адрес: [email protected]