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12.11.2021  14:15   Рита Парфенова

Выходные 13 и 14 ноября в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут музыкальные и развлекательные программы.

Выходные 13 и 14 ноября в парке Горького: программа

Как пишет РЕДПОСТ, Парк Горького приглашает харьковчан провести выходные на свежем воздухе. А для создания правильного настроения в парке будет звучать музыка, детей на главной аллее развлекут ростовые куклы, а старшее поколение ожидают традиционные танцевальные вечера.

Программа на субботу и воскресенье, 13-14 ноября

Главная сцена

13.00–14.00 Мини диско
19.00–21.00 Танцевальная музыка

Центральная аллея

12.00-15.00 Прогулка ростовых кукол

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальный вечер

Напомним, что после перевода часов парк Горького перешел на зимний режим работы. Аттракционы и развлекательные зоны будут работать на час меньше. Так, в будние дни аттракционы Детского парка работают с 10 до 20:00, а кассы с 10:00 до 19:45. Канатная дорога, развлекательный центр и аттракционы других зон с 11:00 до 21:00, кассы с 11:00 до 20:45. В выходные дни аттракционы Детского парка и канатная дорога с 10:00 до 21:00, кассы до 20:45. Аттракционы других зон и развлекательный центр с 10:00 до 22:00, кассы до 21:45. Такие правила будут действовать вплоть до начала теплого сезона.

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков, выходные, программа
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