Парк Горького в Харькове перешел на зимний режим работы

Работа аттракционов и развлекательных зон в любимом месте отдыха жителей Харькова уменьшится на один час.
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Сегодня тот понедельник, с которого не стоит начинать новую жизнь. Найдите время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
На протяжении всего дня в Харькове будет пасмурно. Днем небольшой дождь.
8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.
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