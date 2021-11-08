    
Главная Новости Харькова Общество Парк Горького в Харькове перешел на зимний режим работы
08.11.2021  16:12   Дмитрий Колоней

Парк Горького в Харькове перешел на зимний режим работы

Работа аттракционов и развлекательных зон в любимом месте отдыха жителей Харькова уменьшится на один час.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Парка имени Горького, теперь из-за того, что стало рано темнеть, работа аттракционов и развлекательных зон сократится на один час. Так, в будние дни аттракционы Детского парка работают с 10 до 20:00, а  кассы с 10:00 до 19:45. Канатная дорога, развлекательный центр и аттракционы других зон с 11:00 до 21:00, кассы с 11:00 до 20:45.
 
 
В выходные дни аттракционы Детского парка и канатная дорога с 10:00 до 21:00, кассы до 20:45. Аттракционы других зон и развлекательный центр с 10:00 до 22:00, кассы до 21:45. Такие правила будут действовать вплоть до начала теплого сезона.
 
Напомним, мы писали о том, как выглядит 80-летняя Малая Южная железная дорога в Парке Горького осенью.
 
Тэги:  парк горького, режим работы, харьков, зима, расписание
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.10 Общество Центральный парк Харькова имени Максима Горького ожидает гостей на зомбифест 13.10 Культура и Туризм В Харькове отменили традиционный ZombieFest 13.10 Медицина Борьба с коронавирусом в Харькове: идет вакцинация в парке Горького
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 