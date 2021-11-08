08.11.2021 16:12 Дмитрий Колоней

Парк Горького в Харькове перешел на зимний режим работы

Работа аттракционов и развлекательных зон в любимом месте отдыха жителей Харькова уменьшится на один час.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на пресс-службу Парка имени Горького, теперь из-за того, что стало рано темнеть, работа аттракционов и развлекательных зон сократится на один час. Так, в будние дни аттракционы Детского парка работают с 10 до 20:00, а кассы с 10:00 до 19:45. Канатная дорога, развлекательный центр и аттракционы других зон с 11:00 до 21:00, кассы с 11:00 до 20:45.

В выходные дни аттракционы Детского парка и канатная дорога с 10:00 до 21:00, кассы до 20:45. Аттракционы других зон и развлекательный центр с 10:00 до 22:00, кассы до 21:45. Такие правила будут действовать вплоть до начала теплого сезона.

Напомним, мы писали о том, как выглядит 80-летняя Малая Южная железная дорога в Парке Горького осенью.