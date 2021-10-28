28.10.2021 10:15 Василий Голосный

Как выглядит 80-летняя Малая Южная железная дорога в Харькове осенью (фото)

Любой желающий может покататься по маршруту «Малой Южной» с мая по октябрь. Поэтому у Вас есть возможность показать маленькому ребенку принцип путешествия на поезде, если понадобиться в будущем далеко ехать.

Детская железная дорога работает более 80 лет. Длина пути составляет 3,6 км (от парка им. Горького и до Лесопарка) с 2-мя станциями. На данный момент «Малая Южная » имеет 2 тепловоза, 12 пассажирских вагонов (6 вагонов — поезд «Украина» и 6 вагонов — поезд «Юность Южной»). К тому же построено два моста, автомобильная дорога и есть водопропускные системы.

Детская железная дорога предназначена для осуществления профессиональной ориентации молодежи, поэтому ежегодно набирают группы учащихся в школах, лицеях, гимназия Харькова и области от 11 до 17 лет, не отвлекая от учебы.

Детей обучают под руководством работников железной дороги. А многие выпускники по окончанию 3-летнего курса обучение на детской железной дороге поступают в высшие учебные заведения по этому направлению.

Обучающая программа юных железнодорожников состоит из курса железных дорог, локомотивного хозяйства, путевого хозяйства, вагонного хозяйства, связи, управления процессом перевозок. В будущем дети могут стать проводниками, дежурными по станции, дикторами, операторами.

Детская железная дорога является не только развлечением для детей и взрослых, но и обучающим центром для подрастающего поколения. Дети будут воспитывать в себе ответственность, ведь они понимают, как это важно в такой сфере.

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