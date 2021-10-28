    
Главная Фото Культура и Туризм Как выглядит 80-летняя Малая Южная железная дорога в Харькове осенью (фото)
28.10.2021  10:15   Василий Голосный

Как выглядит 80-летняя Малая Южная железная дорога в Харькове осенью (фото)

Любой желающий может покататься по маршруту «Малой Южной» с мая по октябрь. Поэтому у Вас есть возможность показать маленькому ребенку принцип путешествия на поезде, если понадобиться в будущем далеко ехать.

Детская железная дорога в Харькове осенью
 
Детская железная дорога работает более 80 лет. Длина пути составляет 3,6 км (от парка им. Горького и до Лесопарка) с 2-мя станциями. На данный момент «Малая Южная » имеет 2 тепловоза, 12 пассажирских вагонов (6 вагонов — поезд «Украина» и 6 вагонов — поезд «Юность Южной»). К тому же построено два моста, автомобильная дорога и есть водопропускные системы.
 
Детская железная дорога предназначена для осуществления профессиональной ориентации молодежи, поэтому ежегодно набирают группы учащихся в школах, лицеях, гимназия Харькова и области от 11 до 17 лет, не отвлекая от учебы.
 
Детей обучают под руководством работников железной дороги.  А многие выпускники по окончанию 3-летнего курса обучение на детской железной дороге поступают в высшие учебные заведения по этому направлению.
 
 
Обучающая программа юных железнодорожников состоит из курса железных дорог, локомотивного хозяйства, путевого хозяйства, вагонного хозяйства, связи, управления процессом перевозок. В будущем дети могут стать проводниками, дежурными по станции, дикторами, операторами.
 
Детская железная дорога является не только развлечением для детей и взрослых, но и обучающим центром для подрастающего поколения. Дети будут воспитывать в себе ответственность, ведь они понимают, как это важно в такой сфере.

Фотогалерея

Тэги:  малая южная, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.06 Общество Малая Южная железная дорога открылась после длительного перерыва (ФОТО) 03.06 Образование Экскурсию на Малую Южную устроили для детей льготных категорий Шевченковского района 14.05 Дороги и транспорт Для детской железной дороги капитально отремонтировали тепловозы
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 