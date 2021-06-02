02.06.2021 11:20

Малая Южная железная дорога открылась после длительного перерыва (ФОТО)

После длительного карантина, "Малая Южная" 1 июня 2021 года традиционно открыла свой сезон. На этот раз уже 81-й.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальный сайт Малой Южной железной дороги. Маленькие харьковчане могут узнать все секреты работы на стальной магистрали, благодаря детской железной дороге «Малая Южная».

Во время первого рейса желающие проехать по маршруту "Парк-Лесопарк", могли не только насладиться путешествием, но и ознакомиться с историей детской железной дороги. Для присутствующих организовали веселые конкурсы и викторины.

Для юных железнодорожников организовано обучение, занятие которого, в связи с пандемией, с 2020 года проводятся дистанционно.

По маршруту будут курсировать два состава" "Украина" и "Юность Южной".

С 1 июня по 31 августа пассажиров будут радовать со среды по воскресенье включительно, с 1 сентября по 30 октября - по выходным и праздничным дням.

Путешествие по маршруту "Парк-Лесопарк" для пассажиров старше 12 лет будет стоит 26 гривен, для детей до 12 лет - 13 гривен, маленькие посетители до трех лет могут насладиться путешествием бесплатно.

Также есть возможность организации групповых экскурсий по детской железной дороге. Стоимость тридцати минутной экскурсии для группы из 10- 25 человек составит 213 гривен.

Напоминаем, что Детская железная дорога находится по адресу ул. Сумская, 81.