02.06.2021 11:10

В сырую погоду в Харькове горят автомобили (ВИДЕО, ФОТО)

В первый день лета пожарные четыре раза тушили автомобили, загоревшиеся из-за технических неисправностей.

1 июня харьковские спасатели ликвидировали четыре пожара, произошедшие в автомобилях вследствие технических неисправностей электрических систем, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Марафон тушения авто начался около девяти часов утра на на проезжей части улицы Айвазовского. Во время движения загорелся легковой автомобиль ВАЗ 2106, 1990 года выпуска. Горел моторный отсек на площади около трех квадратных метров. Прибывшие на вызов пожарные 11-й части ГСЧС в считанные минуты ликвидировали возгорание.





В 15:40 огнеборцев вызвали в Шевченковский район города: на парковке по улице Клочковской, 43/47 загорелся автомобиль Nissan ROGUE, 2017 выпуска. На момент прибытия спасателей 17-й части ГСЧС горел моторный отсек на площади 1,5 кв.м. За 20 минут пожарные полностью погасили возгорание.





Следющий вызов был на Салтовку, 17:15. Возле многоэтажного жилого дома по ул. Героев Труда, 20Б горел Fiat Doblo, 2009 года выпуска. Площадь пожара составила 1 км. м, горел моторный отсек иномарки. Спасатели 18-й части в 17:29 локализовали пожар, а в 17:54 полностью ликвидировали.





Последний пожар произошел в 20:29 на ул. Индустриальной, 3. Там горела кабина и моторный отсек грузовика «Foton», 2008 года выпуска, на площади 5 кв.м. Данное возгорание ликвидировали бойцы 8-й пожарной части в 21:18.

Напомним, около половины четвертого ночи 27 мая на улице Харьковских Дивизий, 7/2 в Немышлянском районе Харькова во дворе у жилой пятиэтажки сгорел автомобиль «Ford Focus».