02.06.2021 10:38

В Харькове – 96 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 2 июня

За сутки от коронавируса умер 21 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 139 новых случаев заражения коронавирусом.



96 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 июня составляет 147 038 человек.



Из них:

3312 летальных случаев (за последние сутки умер 21 человек);

136 123 человека выздоровели (за сутки – 823 человека);

7 603 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 705 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

108 – жители Харьковского района (в том числе 96 харьковчан);

14 – Чугуевского;

6 – Купянского;

4 – Красноградского;

4 – Лозовского;

2 – Богодуховского;

1 – Изюмского.





Напомним, в Харькове системно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, на прошлой неделе заболеваемость снизилась почти на 60% по сравнению с предыдущей неделей.