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02.06.2021  10:38   

В Харькове – 96 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 2 июня

За сутки от коронавируса умер 21 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 139 новых случаев заражения коронавирусом.

96 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 июня составляет 147 038 человек.

Из них:

  • 3312 летальных случаев (за последние сутки умер 21 человек);
  • 136 123 человека выздоровели (за сутки – 823 человека);
  • 7 603 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 705 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 108 – жители Харьковского района (в том числе 96 харьковчан);
  • 14 – Чугуевского;
  • 6 – Купянского;
  • 4 – Красноградского;
  • 4 – Лозовского;
  • 2 – Богодуховского;
  • 1 – Изюмского.

Коронавирус в Харькове: статистика на 2 июня

Напомним, в Харькове системно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, на прошлой неделе заболеваемость снизилась почти на 60% по сравнению с предыдущей неделей.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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