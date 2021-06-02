Утренний трафик по Жилярди стоит из-за ДТП на перекрестке улиц Героев труда и Ковпака.
Авария на повороте с улицы Героев Труда на улицу Сидора Ковпака произошла около десяти часов утра 2 июня, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Грузовой автомобиль врезался в едущий впереди легковой автомобиль Daewoo Sens.
По предварительной информации пострадавших в аварии нет.
Водители ждут патрульных для оформления протокола.
В сторону улицы Жилярди образовалась пробка.
Напомним, утром 1 июня на улице Шевченко, 26 произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза. А 29 мая около девяти часов утра произошло ДТП на проспекте Льва Ландау, 48: легковой автомобиль ЗАЗ 110307 «нырнул» под грузовик ГАЗ 3302.
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