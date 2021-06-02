02.06.2021 10:14

ДТП в Харькове: грузовик и легковушка заблокировали выезд с Салтовки (ФОТО)

Утренний трафик по Жилярди стоит из-за ДТП на перекрестке улиц Героев труда и Ковпака.



// РЕДПОСТ

Авария на повороте с улицы Героев Труда на улицу Сидора Ковпака произошла около десяти часов утра 2 июня, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Грузовой автомобиль врезался в едущий впереди легковой автомобиль Daewoo Sens.

По предварительной информации пострадавших в аварии нет.

Водители ждут патрульных для оформления протокола.

В сторону улицы Жилярди образовалась пробка.

Напомним, утром 1 июня на улице Шевченко, 26 произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза. А 29 мая около девяти часов утра произошло ДТП на проспекте Льва Ландау, 48: легковой автомобиль ЗАЗ 110307 «нырнул» под грузовик ГАЗ 3302.



