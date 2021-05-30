ДТП Харьков: столкнулись ЗАЗ и ГАЗ

В субботу утром на Новых Домах произошло ДТП, в котором пострадали только автомобили.
Около девяти часов утра на проспекте Льва Ландау, 48, столкнулись автомобили ЗАЗ 110307 и ГАЗ 3302, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.
Легковушка догнала грузовик сзади и практически «поднырнула» под него. К счастью, в аварии пострадавших нет, в «Таврии» пострадали стойки и лобовое стекло.
Дорожно-транспортное происшествие оформляли патрульные полицейские.
По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ не придерживался безопасных дистанции и скорости движения (нарушил п. 12.1 и 13.1 ПДД Украины), в результате чего и произошло столкновение с грузовиком.
На водителя автомобиля ЗАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) КоАП.
Напомним, 28 мая на подъезде к Безлюдовке столкнулись четыре авто. Легковушки, "возглавляемые" такси и внедорожником, организовали "паровозик".
Комментариев: 0
Затевая большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Весна заканчивается неустойчивой погодой: утром будет ясно, но уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Ежегодно в последнее воскресенье мая в Украине отмечается День химика.
влажность:
давление:
ветер: