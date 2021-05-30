ДТП Харьков: столкнулись ЗАЗ и ГАЗ

30.05.2021 16:11

ДТП в Харькове: ЗАЗ нырнул под Газель (ФОТО)

В субботу утром на Новых Домах произошло ДТП, в котором пострадали только автомобили.

Около девяти часов утра на проспекте Льва Ландау, 48, столкнулись автомобили ЗАЗ 110307 и ГАЗ 3302, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.

Легковушка догнала грузовик сзади и практически «поднырнула» под него. К счастью, в аварии пострадавших нет, в «Таврии» пострадали стойки и лобовое стекло.

Дорожно-транспортное происшествие оформляли патрульные полицейские.

По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ не придерживался безопасных дистанции и скорости движения (нарушил п. 12.1 и 13.1 ПДД Украины), в результате чего и произошло столкновение с грузовиком.

На водителя автомобиля ЗАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) КоАП.

Напомним, 28 мая на подъезде к Безлюдовке столкнулись четыре авто. Легковушки, "возглавляемые" такси и внедорожником, организовали "паровозик".