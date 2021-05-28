Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Массовое ДТП под Харьковом: Машины крепко догнали друг друга (ВИДЕО)
28.05.2021  20:54   

Массовое ДТП под Харьковом: Машины крепко догнали друг друга (ВИДЕО)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, под Харьковом - ДТП.
 
В пригороде Первой столицы, на подъезде к Безлюдовке, столкнулись четыре авто,
 
Легковушки, "возглавляемые" такси и внедорожником, организовали "паровозик"  
 
По предварительным сведениям - без пострадавших.
 
Подробной информации о причинах столкновения и пострадавших нет.
 
 
 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, паровозик
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.05 Криминал и происшествия Отсидевшего нелегала-преступника отправили домой: В Харькове воришку выдворили в Россию 28.05 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: сбили скутериста, на Салтовке стоят троллейбусы (ВИДЕО) 28.05 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: автомобиль врезался в многоэтажку, спасатели смывали бензин с дороги (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 