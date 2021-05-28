Массовое ДТП под Харьковом: Машины крепко догнали друг друга (ВИДЕО)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.
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День идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе. Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу.
Весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Автоматы по продаже газированной воды «Харьков» впервые напоили покупателей 28 мая 1958 года.
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