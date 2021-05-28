28.05.2021 20:18
Сбывал наркотики: в Харькове осудили наркодилера
В Харькове решилась судьба мужчины, у которого обнаружили полкилограмма опасного зелья.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Прокуратуры, Коминтерновский райсуд Харькова признал виновным 46-летнего мужчину в сбыте наркотиков.
Руководитель окружной прокуратуры Руслан Скуратович, сообщил, что 46-летний мужчина по заранее отлаженной схеме продавал наркоту в Харькове.
Очередная сделка по сбыту завершила его карьеру дилера - он был задержан на горяем - со свертком каннабиса массой почти 3 грамма.
А во время обыска в его квартире обнаружили стеклянную банку с двумя пакетами набитых каннабисом более 45 грамм, а в синей спортивной сумке были найдены еще восемь пакетов зелья, общей массой более 575 грамм.
Мужчину приговорили к 7 года заключения с конфискацией имущества.
Приговор суда в настоящее время не вступил в силу, продолжается срок апелляционного обжалования.
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