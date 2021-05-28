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28.05.2021  20:18   

Сбывал наркотики: в Харькове осудили наркодилера

В Харькове решилась судьба мужчины, у которого обнаружили полкилограмма опасного зелья.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, Коминтерновский райсуд Харькова признал виновным 46-летнего мужчину в сбыте наркотиков.
 
Руководитель окружной прокуратуры Руслан Скуратович, сообщил, что 46-летний мужчина по заранее отлаженной схеме продавал наркоту в Харькове.
 
Очередная сделка по сбыту завершила его карьеру дилера - он был задержан на горяем - со свертком каннабиса массой почти 3 грамма.
 
А во время обыска в его квартире обнаружили стеклянную банку с двумя пакетами набитых каннабисом более 45 грамм, а в синей спортивной сумке были найдены еще восемь пакетов зелья, общей массой более 575 грамм.
 
Мужчину приговорили к 7 года заключения с конфискацией имущества.
 
Приговор суда в настоящее время не вступил в силу, продолжается срок апелляционного обжалования.
 
Мы ранее сообщали о выявленной преступной группировке, распространявшей наркоту, о банде закладчиков, о группе сбытчиков,  о пьяном закладчике, прятавшем наркоту от копов в носке и нижнем белье, о приговоре «закладчику», о сотруднике колонии, охраннике и сидельце СИЗО, сбывавших наркоту, о спортсмене-харьковчанине, арестованном на Кипре за выращивание наркотиков и контрабанду, о копах-вымогателях зарабатывавших на закладчиках, о водителе под кайфом с маленьким ребенком, который устроил ДТП
 
Тэги:  наркотики, сбыт, харьков, хранение, распространение
 
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