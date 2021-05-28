28.05.2021 20:18

Сбывал наркотики: в Харькове осудили наркодилера

В Харькове решилась судьба мужчины, у которого обнаружили полкилограмма опасного зелья.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, Коминтерновский райсуд Харькова признал виновным 46-летнего мужчину в сбыте наркотиков.

Руководитель окружной прокуратуры Руслан Скуратович, сообщил, что 46-летний мужчина по заранее отлаженной схеме продавал наркоту в Харькове.

Очередная сделка по сбыту завершила его карьеру дилера - он был задержан на горяем - со свертком каннабиса массой почти 3 грамма.

А во время обыска в его квартире обнаружили стеклянную банку с двумя пакетами набитых каннабисом более 45 грамм, а в синей спортивной сумке были найдены еще восемь пакетов зелья, общей массой более 575 грамм.

Мужчину приговорили к 7 года заключения с конфискацией имущества.

Приговор суда в настоящее время не вступил в силу, продолжается срок апелляционного обжалования.