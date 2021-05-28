Юным харьковчанам организовали экскурсию на мусороперерабатывающий комплекс. Новости Харькова

28.05.2021 19:25

Харьковским школьникам показали где живет мусор (ВИДЕО)

Харьковские школьники посетили в Дергачах новый мусороперерабатывающий комплекс.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил директор КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрий Суярко. По его словам, целью мероприятие было ознакомить юных харьковчан с правильным обращением с отходами в городе Харькове. Всего на экскурсии побывали 30 ребят.

В ходе встречи школьников ознакомили с процессом рекультивации отходов, рассказали о полигонном газе, который будут там добывать и перерабатываться в электроэнергию.

Особое внимание детей было уделено рациональному использованию продуктов и вещей, а также правильной сортировке твердых бытовых отходов.

Справка. КП «Муниципальная компания обращения с отходами» сотрудничает с Международным банком реконструкции и развития по реализации инвестиционного проекта «Новое строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов с системой сбора, утилизации полигонного газа и производством электроэнергии в г. Дергачи Харьковской области», который предполагает внедрение раздельного сбора ТБО, их дальнейшую сортировку и создание системы сбора и утилизации полигонного газа с производством электроэнергии. Также предприятие осуществляет работы по рекультивации Дергачевского полигона ТБО.