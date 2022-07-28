28.07.2022 15:59 Дмитрий Колоней
Збиток у шість міліонів: у Харкові чекає на суд агроном (фото)
Слідчі Харкова завершили досудове розслідування кримінальної справи.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на ГУ Нацполіції, в ході досудового розслідування встановлено, що агроном допустив складання відходів без відповідних дозволів на земельні ділянки комунальної власності по вулиці Драгомирівській у Харкові, які для цього не облаштовані.
Це призвело до забруднення земельних ділянок площею понад 0,5 га.
Слідчі відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області завершили розслідування справи про забруднення земель Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду.
Санкція статті передбачає штраф або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі вирішується питання про відшкодування завданої шкоди.
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