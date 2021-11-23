23.11.2021 16:00 Валерия Кононова

Пандемия COVID-19 стала причиной образования 8 млн тонн отходов: последствия для экологии

Самой распространенной причиной загрязнения, конечно же, стали медицинские маски, которых в мировом океане на 2020 год насчитывалось уже 1,56 млн штук. А к концу августа 2021 количество мусора увеличилось в несколько раз.

Согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, общее кол-во пластиковых отходов, связанных с COVID-19, на август 2021 года составило 8,4 млн тонн. 25,6 тыс. тонн из этого количества – отходы, которые попали в океан.

Конечно, пластиковые отходы, связанные с пандемией – это не только средства личной защиты, но, например, упаковка, которая необходима при онлайн-покупках. А ведь их популярность крайне выросла в период пандемии. Тем не менее медицинские маски составляют 87,4% этих отходов. За 2020 год таких масок в океане оказалось 1,56 млн.

Это пагубно не просто в контексте засоренности водных ресурсов, но и в контексте жизни обитателей морей и океанов, ведь они запутываются в отходах, а иногда даже пытаются съесть их и погибают.

Больше всего мусора на данный период таит в себе Северный Ледовитый океан, на него приходится 13% всех отходов. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие 70-80 лет этот показатель вырастет на 4%, а ведь арктическая экосистема является самой чувствительной к изменениям климата.

Напомним, что согласно рекомендациям МОЗ, в Украине маски и защитные перчатки после использования необходимо герметично запаковать, желательно продержать у себя дома от 72 часов, а после отправить в муниципальный контейнер для отходов. е выбрасывайте маски просто на улице, это будет не экологично по отношению к природе и и не гигиенично по отношению к обществу. Будьте здоровы!