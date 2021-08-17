17.08.2021 14:36

Реку Уды харьковские активисты почистят "ЭМ-колобками": подробности технологии

Как японская технология поможет очистить реку без вреда для природы.

Об этом журналистам «Харьковских известий» рассказал организатор акции «Чистые Уды» Артем Приходько.

На Удах проходит эксперимент по очистке дна реки с помощью активных микроорганизмов по технологии ЭМ-колобок (эффективные микроорганизмы - прим.ред). Три субботника подряд участники экоакции «Чистые Уды» забрасывали ЭМ-колобки в реку Уды. При этом один ЭМ-колобок может растворить 1 куб ила.

«ЭМ-колобки – это сделанные из земли (грунта, глины) шарики, которые используются во всем мире главным образом для очистки донных отложений водных объектов, то есть для улучшения водной среды и устранения неприятных запахов в загрязненных реках, морях, озерах и болотах, а также в районах, пострадавших от наводнений», — рассказал Артем Приходько.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как работает ЭМ-колобок, Артем Приходько провел эксперимент. Для него были взяты 5 литров ила из реки Уды и 15 литров речной воды. На дно 20-литрового аквариума положили два ЭМ-колобка, которые в течение 6 суток должны были очистить воду и растворить ил на дне аквариума.

Результата эксперимента можно увидеть на фото.

Всем, кто захочет присоединиться к эксперименту по очистке реки Уды при помощи ЭМ-колобков, Артем Приходько обещает сбросить рецепт изготовления в "личку"

Ранее мы сообщали, активисты экологической организации "Чистые Уды" на центральной площади Харькова привезли 1 тонну мусора, который они собрали на реке Уды в ходе очередной экоакции.