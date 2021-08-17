17.08.2021 14:36
Реку Уды харьковские активисты почистят "ЭМ-колобками": подробности технологии
Как японская технология поможет очистить реку без вреда для природы.
На Удах проходит эксперимент по очистке дна реки с помощью активных микроорганизмов по технологии ЭМ-колобок (эффективные микроорганизмы - прим.ред). Три субботника подряд участники экоакции «Чистые Уды» забрасывали ЭМ-колобки в реку Уды. При этом один ЭМ-колобок может растворить 1 куб ила.
«ЭМ-колобки – это сделанные из земли (грунта, глины) шарики, которые используются во всем мире главным образом для очистки донных отложений водных объектов, то есть для улучшения водной среды и устранения неприятных запахов в загрязненных реках, морях, озерах и болотах, а также в районах, пострадавших от наводнений», — рассказал Артем Приходько.
Чтобы наглядно продемонстрировать, как работает ЭМ-колобок, Артем Приходько провел эксперимент. Для него были взяты 5 литров ила из реки Уды и 15 литров речной воды. На дно 20-литрового аквариума положили два ЭМ-колобка, которые в течение 6 суток должны были очистить воду и растворить ил на дне аквариума.
Результата эксперимента можно увидеть на фото.
Всем, кто захочет присоединиться к эксперименту по очистке реки Уды при помощи ЭМ-колобков, Артем Приходько обещает сбросить рецепт изготовления в "личку"
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Ранее мы сообщали, активисты экологической организации "Чистые Уды" на центральной площади Харькова привезли
1 тонну мусора, который они собрали на реке Уды в ходе очередной экоакции.
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