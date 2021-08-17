17.08.2021 14:16

Почему Харьков оказался первым в рейтинге «европейских стандартов»

Политику Совета Европы в присуждении городских наград прокомментировал на своей странице в Фейсбук политолог Вадим Карасев.

Директор “Института глобальных исследований” Вадим Карасев ответил на вопрос, почему Харьков первым из украинских городов получил полный комплект наград Совета Европы. Эти награды означают, что в городе работают европейские стандарты муниципального управления.

Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя политику Совета Европы в присуждении городских наград.

«То, что Харьков оказался первым в рейтинге «европейских стандартов» неслучайно. Все, кто побывал в Харькове за последние годы отмечают чистоту, отсутствие бесконтрольной застройки центра города, создание новых скверов и парков.

Еще одна отличительная черта города — удобная инфраструктура общественного транспорта, создающая комфортную систему передвижения по городу (новые станции метро должны связать отдаленные районы в общую систему)», — говорит политолог.

Также Карасев отметил, что в Харькове, как это принято в Европе, работает двусторонняя связь между городской властью и жителями:

«Еще один момент о котором говорят как сами харьковчане, так и гости города – в Харькове больше порядка. Это действительно так. Здесь можно отметить взаимодействие громады и местной власти. За этим взаимодействием стоит как стремление мэрии прислушиваться к мнению харьковчан (а отсюда ставка на разные инструменты коммуникации), так и оперативная реакция на жалобы и критику. Харьковчане знают, что на критику будет ответ и этим инструментом активно пользуются».

Система наград Совета Европы основана в 1955 году. В эту систему входят Диплом Европы, Почетный Флаг, Почетная Таблица и Приз Европы, которые присуждаются городам поэтапно. Харьков получил все эти награды на протяжении семи лет.

Вслед за Харьковом полный комплект наград Совета Европы получил Ивано-Франковск, а в 2021 году – Хмельницкий.

“Харьков, Ивано-Франковск и Хмельницкий за последние годы провели большую работу и видны результаты, так сказать, не только в оценке Совета Европы, Хотя это тоже показатель. Когда таких городов в Украине будет не три, а значительно больше, тогда и можно будет говорить о том, что Украина – это Европа”, - отметил Вадим Карасев.

Напомним, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев прокомментировал амбициозный план Игоря Терехова добиться того, чтобы Харьков в ближайшие годы вошел в список самых комфортных городов мира.