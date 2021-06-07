07.06.2021 16:21

Может ли Харьков войти в ТОП-100 городов мира? – Вадим Карасев

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев прокомментировал амбициозный план Игоря Терехова добиться того, чтобы Харьков в ближайшие годы вошел в список самых комфортных городов мира.



Фото из интернета

Известный украинский политолог Вадим Карасев считает, что такое смелое утверждение руководителя Харькова возникло не на пустом месте.

“Ставка городских властей на построение комфортного города европейского стиля возникла еще при бывшем мэре Кернесе. И на сегодняшний день она полностью себя оправдала. Комфортный город с зелеными парками и рекреационными зонами – вот туристические магниты, которые привлекают жителей других регионов”, - написал Вадим Карасев в своем блоге.

Харьков в каком-то смысле стал феноменом. В Украине с точки зрения туризма традиционно привлекательными были небольшие городки. То есть, комфортный отдых больше связывали с бегством из мегаполиса. А вот изюминка Харькова, как считает Вадим Карасев, как раз в том, что, с одной стороны, город большой, но без скучного однообразия «мегаполиса».

«Может ли Харьков в ближайшие годы войти в топ-100 самых комфортных городов мира? Необходимы смелость и креативность, уверенность в собственных силах, чтобы осуществить столь амбициозный план», – считает Карасев. Он приводит данные недавнего социологического исследования, которое подтверждает, что Харьков находится на верном пути

Результаты всеукраинского исследования говорят о возросшем интересе к Харькову со стороны жителей других регионов, а также о том, что Харьков за последние года стал интересной точкой на карте и для бизнеса, и для отдыха. 83% жителей Украины хотели бы посетить город. Очень большой показатель как для города на Востоке страны.Харьков целенаправленно работает над собой и меняет свой облик с «серого промышленного города» на «зеленый современный мегаполис».

«Именно такой «зеленый город» строил Геннадий Кернес. Эту же стратегию на развитие современного, комфортного с разных точек зрения города продолжает Игорь Терехов», – отметил директор Института глобальных стратегий.

Ранее РЕДПОСТ писал, что жители Украины составили рейтинг туристических “магнитов” Харькова.